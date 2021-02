Officiel: Kevin Cossalter quitte Solières

Le buteur quitte les hauteurs de Huy où il ne sera resté qu’un an. On ne l’aura finalement que trop peu vu en action.

C’était dans l’air et c’est désormais officiel: la légende vivante Kevin Cossalter quitte Solières. «Coza» qui quitte Solières, ce n’est pas vraiment une surprise. L’ex-Tilleurien de 35 ans s’est bien plu sur les hauteurs de Huy. Son implication et sa mentalité, digne on le sait d’un professionnel, ont fait l’unanimité dans le noyau et au sein du staff. Mais, pour des raisons professionnelles et familiales, l’ex buteur de Waremmme s’en va. « Je quitte mais le cœur gros, dit-il. J’ai passé de chouettes moments au club que je remercie pour cette saison qui, comme tout le monde, me laisse un goût de trop peu… Je ne laisse que des amis derrière moi là-bas à Solières… » La classe, comme toujours.