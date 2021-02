Des graines de melon rappelées pour une teneur en aflatoxines trop élevée

La société Marigold retire lundi, en accord avec l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), des graines de melon entier «Egusi» en raison d’une teneur en aflatoxines trop élevée.

Il s’agit des graines de melon entier «Egusi», emballées dans des pots d’une contenance de 80 grammes, 160g et 500g. La date de péremption était fixée à décembre 2021 et les numéros de lots concernés sont: 280520/01, 231020/02, 230920/02 et 231120/03.

Les personnes qui auraient acheté ce produit sont priées de ne pas le consommer et de le retourner au point de vente où elles seront remboursées.

Pour toute information complémentaire, Marigold est joignable à l’adresse e-mail emmajufo@gmail.com.