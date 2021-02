Internet + TV + mobile: Base en guerre contre Proximus, VOO et Orange

Une comparaison compliquée

Il est délicat de comparer le triple play (Internet, TV, mobile) de Base et les packs de Proximus, Orange et VOO. Pourquoi? Parce qu’il fait appel à une technologie radicalement différente. Base s’appuie sur son réseau mobile, Proximus et VOO sur leur réseau câblé. Orange est locataire du câble de VOO en Wallonie, de Telenet en Flandre et à Bruxelles.

Ultra dépendante de la réception mobile, la qualité du service Tadaam peut être très différente d’une maison à l’autre, voire d’une pièce à l’autre. Si la réception est nickel, le triple abonnement est très compétitif en termes de tarifs comme l’indique le comparatif ci-dessous, à condition d’accepter une vitesse moindre:

+ Internet + TV + mobile : les trois meilleurs « packs » de 2021