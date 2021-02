«Greg le Millionnaire» de retour à la télé

Après «Greg le Millionnaire» (2003) et «La Ferme Célébrités» (2010), Greg Basso fait son retour à la télévision. Dans une téléréalité, une fois de plus.

Assez discret depuis sa dernière apparition télévisée, en 2010, dans «La Ferme Célébrités» dont il avait atteint la finale, Greg Basso (46 ans) annonce faire son retour dans le petit écran.

Dans une vidéo postée ce week-end sur le compte Instagram des «Anges», l’ancien héros de «Greg le Millionnaire», un show dans lequel il piégeait 20 prétendantes afin de trouver l’amour, confirme qu’il sera «le porte-parole du propriétaire de la villa» ddans laquelle vivront les candidats.

«Cette année, vous pourrez me retrouver dans la nouvelle saison des «Vacances des Anges»», confirme Greg Basso dans la vidéo. Et l’homme de révéler que «Le tournage a commencé depuis quelques jours déjà, et c’est déjà très très mouvementé dans la villa».