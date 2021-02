PHOTOS | Épisode hivernal intense en Grèce

La Grèce est actuellement frappée par un front froid avec de fortes chutes de neige et du vent, relate la télévision publique lundi, ce qui cause des problèmes notamment dans le nord et le centre du pays.

Au nord, la plupart des liaisons par ferry sont à l’arrêt à cause de vents violents. Dans l’archipel des Sporades, des arbres sont tombés sur des lignes électriques, ce qui a entraîné des coupures de courant.

En outre, des chutes de neige ont provoqué des perturbations sur les routes. Selon la police, la plupart des routes du centre et du nord de la Grèce ne sont praticables qu’à l’aide de chaînes à neige. L’autoroute reliant Athènes et Thessalonique a même été fermée.