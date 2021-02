Elise Mertens éliminée à Melbourne: «Une grosse déception»

Elise Mertens est forcément déçue de s’être inclinée face à la Tchèque Karolina Muchova en huitièmes de finale de l’Open d’Australie. «Mais à chaud, je ne vois pas trop ce que j’ai mal fait ou que j’aurais pu mieux faire», regrette la N.1 belge qui poursuivra en double, mardi.

Elle voulait faire mieux que l’an dernier (élimination en huitièmes de finale,... déjà); elle surfait sur un titre en tournoi préparatoire et des premiers tours de plus en plus convaincants à l’Open; elle partait favorite face à la Tchèque Karolina Muchova (WTA 27), mais… Elise Mertens (WTA 16) a mordu la poussière, ce lundi à Melbourne, battue 6-7 (5/7), 5-7 en 1h56. Et dire qu’elle a mené 4-0 puis 5-2 au 1er set…

«Au début, elle n’était visiblement pas encore vraiment dans le match, analyse une N.1 belge forcément déçue de la tournure des événements. Elle faisait pas mal de fautes… Et puis elle a trouvé de la régularité, un bon service aussi, c’est devenu difficile de la breaker et elle est revenue de 5-2 à 5-5 avant de forcer et remporter le tie-break. À chaud, j’ai du mal à dire ce que j’ai mal fait ou ce que j’aurais pu faire mieux. Forcément j’aurais pu mieux servir (perte de son service à 5-5 au 2e set, notamment), mais tactiquement, je n’ai pas trop mal joué le coup, je pense. Et physiquement je me sentais bien. C’était une belle opportunité, ce fut serré, mais à l’arrivée c’est une grosse déception. Forcément. Mais voilà… Elle a très bien joué ce lundi».

«Tout donner en double»

La Limbourgeoise n’est donc pas parvenue à rejoindre les quarts de finale du simple dames de l’Open d’Australie pour la seconde fois de sa carrière, après 2018 quand elle avait été demi-finaliste, son meilleur résultat en Majeurs. C’est Muchova qui affrontera la N.1 mondiale l’Australienne Ashleigh Barty en 1/4 de finale.

«J’ai des regrets en simple mais tout n’est pas à jeter: j’ai remporté le Gippsland Trophy, le tournoi WTA 500 avant le Grand Chelem, j’ai atteint la 2e semaine de celui-ci, je suis globalement satisfaite du tennis montré. Et puis je ne quitte pas Melbourne puisque j’ai encore le double. J’y donnerai tout».

La N.1 belge, associée à la Biélorusse Aryna Sabalenka, défiera les Japonaises Shuko Aoyama et Ena Shibahara, têtes de série N.7, pour une place dans le dernier carré du double dames, mardi.

«Et la semaine prochaine, ce sera direction Adelaïde (WTA 500 du 22 au 28 février) pour de nouvelles aventures avant un agenda un peu plus flou vu les circonstances».