Marc Van Ranst au gouvernement: «Encore trop tôt pour relâcher nos efforts»

Dans une interview accordée à «Het Laatste Nieuws», le virologue flamand estime qu’il faudra encore attendre plusieurs mois avant de déconfiner totalement la population belge.

«Il est encore trop tôt pour se féliciter. Le plateau sur lequel nous nous trouvons actuellement est encore trop haut.» En quelques mots, Marc Van Ranst douche les espoirs de ceux qui espèrent toujours un déconfinement rapide de la Belgique.

D’après le virologue, qui fait partie du Groupe d’experts pour la stratégie de gestion du Covid-19 (GEMS), «il est encore trop tôt pour relâcher nos efforts». Et d’ajouter, dans les colonnes du quotidien «Het Laatste Nieuws» que «c’est ce qu’a répété le GEMS au gouvernement».

Bien qu’il se félicite des «bonnes» tendances belges – «Cela fait 12 semaines que les tendances diminuent tranquillement. Certes, ces diminutions sont faibles mais elles constituent une réussite. Avec les mesures actuelles, nous avons sauvé 10.000 vies.» – Marc Van Ranst répète que le pays doit encore fournir des efforts. «D’un point de vue scientifique, le seuil (fixé à 800 contaminations par jour, 75 nouvelles hospitalisations par jour et 3% de taux de positivité, NDLR) reste identique.»

Déconfiner à Pâques? Pas sûr

Conscient que le confinement ne peut pas durer éternellement «car il coûte beaucoup d’argent et il fatigue les gens», le scientifique reconnaît toutefois que la Belgique «arrive à un moment où il est envisageable de permettre à l’Horeca de rouvrir, à la culture et aux compétitions sportives de reprendre, ou aux personnes d’accueillir plus de monde chez elles.» Avant de préciser dans la foulée que «ce sera progressif». «Il faudra faire des choix (sur ce qui est plus essentiel, NDLR) […] C’est au monde politique à prendre ces décisions. C’est le gouvernement qui choisira s’il est primordial de retourner au café ou de rendre visite à grand-mère. Cela reste des décisions difficiles à prendre. Soyons donc un peu conciliants avec les politiciens.»

Quant à savoir quand les Belges pourront espérer un assouplissement important des mesures sanitaires, Marc Van Ranst, souvent critiqué pour son alarmisme, reste prudent: «Sans les variants sud-africains et brésiliens, j’aurais dit que c’était envisageable dès la fin des vacances de Pâques. Mais les variants sont bien présents. Et ils sont imprévisibles. Alors, je ne ferai aucune déclaration à ce sujet.»

Et le virologue de terminer tout de même sur une note positive en répétant que l’arrivée du printemps devrait freiner la propagation du SARS-CoV-2 en Belgique. Et que «si nous continuons à respecter les mesures, nous sortirons de cette mauvaise période.»