Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce lundi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations factuelles de ce lundi 15 février.

La sélection de la rédaction 1. Recul de 10% de la moyenne des hospitalisations quotidiennes Entre le 8 et le 14 février, en moyenne 119 personnes contaminées par le Sars-Cov-2 ont été admises chaque jour à l’hôpital en Belgique, ce qui représente une baisse de 10% par rapport à la période de sept jours précédente. + LIRE ICI 2. Les jeunes face à leur avenir… en mode virtuel Avec le congé de Carnaval, la semaine de cours ouverts est lancée dans le supérieur. Covid oblige, les futurs étudiants resteront derrière leur écran. + LIRE ICI 3. Crupet: une bouffée de guitare rebelle avant l’interruption du concert Le monde de la culture est entré en résistance, dimanche après-midi, à Crupet. Le musicien Quentin Dujardin devait y tenir des mini-concerts devant 15 personnes. La police étant là, il aura tenu 5 minutes avant de craquer d’émotion et de laisser éclater sa colère. + LIRE ICI

1. Belgique

Ventiler davantage les espaces intérieurs contre les variants plus contagieux

Il apparaît désormais plus clairement que la propagation du coronavirus via les aérosols joue un rôle important dans la transmission de l’infection dans les espaces clos, indique lundi le Conseil Supérieur de la Santé (CSS), l’organe d’avis scientifique du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

Deux députés proposent de prolonger l’indemnité pour les volontaires

Deux députés CD&V, Nahima Lanjri et Steven Matheï, ont appelé lundi le gouvernement à prolonger jusqu’à la fin de l’année l’indemnité de défraiement non imposable accordée aux volontaires engagés dans la lutte contre le cononavirus, une mesure censée dans l’état actuel des choses prendre fin le 31 mars prochain.

Van Ranst au gouvernement: «Encore trop tôt pour relâcher nos efforts»

Dans une interview accordée à «Het Laatste Nieuws», le virologue flamand estime qu’il faudra encore attendre plusieurs mois avant de déconfiner totalement la population belge.

2. Régions

INFOGRAPHIES | 77 nouveaux cas par jour en Brabant wallon

Le nombre de nouveaux cas de coronavirus continue de diminuer doucement en Brabant wallon.

Carnaval reporté: comment ont-ils tenu le coup?

Quelles stratégies les présidents de sociétés folkloriques malmédiennes ont-ils mis en place pour vivre cette édition particulière du Cwarmê?

Marie Botquin, centenaire et vaccinée au home de Willaupuis

Le home privé leuzois a fêté sa troisième centenaire depuis août 2020. Marie Botquin a aussi passé le cap de la vaccination.

Les dentistes ont du retard à rattraper: «Certains craignent de venir»

Dentiste à Gerpinnes, Christine Laurent a des difficultés pour rattraper le retard dû au Covid-19. Certains patients craignent toujours de revenir consulter.

Sabine, coiffeuse à Arlon: «Je suis dégoûtée du système!»

Sabine Denis est coiffeuse au salon Caract’R Coiffure à Arlon. «Je suis heureuse mais dégoûtée du système. De l’interdiction pendant trois mois et demi, de voir ouverts d’autres commerces, en particulier les auto-écoles.»

La police met fin à une fête d’anniversaire clandestine à Tongres

La police locale de Tongres a interrompu dimanche matin une fête d’anniversaire clandestine organisée dans une maison de vacances située dans la Muntstraat de Tongres. Dix-huit Français y prenaient part.

3. Monde

Interdiction de voyages non-essentiels: un souci de proportionnalité

C’est essentiellement le respect de la proportionnalité qui préoccupe la Commission européenne dans l’interdiction belge de voyages non-essentiels, a précisé lundi un porte-parole de l’exécutif européen.

Le bilan de la pandémie de Covid-19 à la mi-journée

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 2.400.543 morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles lundi à 11H00 GMT.

