VIDÉO | Féerie de glace en Ardenne: «Ça n’arrive que par période de très grand froid»

Ce tunnel, perdu dans l’Ardenne, est constellé de stalactites de glace. Un spectacle aussi impressionnant qu’éphémère.

«Je n’y étais plus allé depuis quelques années. La météo n’était pas favorable à la formation des stalactites». Arnaud, accompagné de son ami photographe Anthony, a mis à profit son week-end pour une belle balade. Leur objectif: le tunnel de Damoclès.

Reportage dans notre vidéo ci-dessus.

Le tunnel de Damoclès © Anthony DEFOY

Damoclès

Le tunnel de Damoclès, curieux nom pour cet endroit insolite. C’est ainsi qu’il est appelé dans le monde particulier des urbexeurs, ces chasseurs de trésors du patrimoine perdu. Ce tunnel, connu dans l’Europe entière, se situe sur une ancienne ligne de chemin de fer qui traverse l’Ardenne belge. Nous ne révélerons pas l’endroit exact, pour préserver les lieux et ne pas trahir la confidentialité des urbexeurs.

«Il faut une vague de froid assez significative, comme celle que l’on a connue ces derniers jours, précise Arnaud. Il y a de plus en plus d’infiltrations d’eau. Elle passe à travers la voûte et se fait givrer par le courant d’air dans le tunnel.»

On a utilisé des lumières LED pour les éclairer en couleurs. On n’est pas restés longtemps parce que plusieurs flèches sont tombées.

Les lieux ne sont pas sans danger. Lors de leur séance photo de ce dimanche, les deux urbexeurs ont vu plusieurs immenses stalactites se détacher de la voûte et se fracasser sur le sol. Les températures s’adoucissent. Aujourd’hui, au plus tard demain, il n’y aura plus rien.

«Quand on les voit tomber, ça donne froid dans le dos…» termine Arnaud.