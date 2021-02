Open d’Australie: Elise Mertens (en double dames) et Sander Gillé (en double mixte) programmés mardi

Elise Mertens jouera son quart de finale du double dames mardi après-midi (14h00 locales, 04h00 belges) à l’Open d’Australie.

Associée à Aryna Sabalenka, la N.1 belge défiera les Japonaises Shuko Aoyama et Ena Shibahara, 7e tête de série pour une place dans le dernier carré. Sander Gillé et sa partenaire l’Américaine Hayley Carter joueront leur 2e tour (huitièmes de finale) du double mixte face au duo polonais Iga Swiatek/Lukasz Kubot.

Les chocs Serena Williams-Simona Halep et Novak Djokovic-Alexander Zverev, en quarts de finale de l’Open d’Australie, se joueront mardi en soirée sur le court Rod Laver. Les deux autres quarts programmés lors de cette neuvième journée du premier Majeur de l’année auront lieu plus tôt, toujours sur le principal court du Melbourne Park: Naomi Osaka débutera face à Su-Wei Hsieh et Grigor Dimitrov poursuivra contre Aslan Karatsev.