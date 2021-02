INFOGRAPHIES | Lukaku, 300 buts et une carrière déjà bien remplie

Après plus de 10 ans de carrière, Lukaku a eu le temps d’empiler les buts. EDA

En marquant ses 299e et 300e buts avec les pros dimanche soir face à la Lazio Rome, Lukaku entre encore un peu plus au panthéon des plus grands buteurs de l’histoire du football.

Un rapide coup d’œil sur sa carrière permet de s’en rendre compte assez rapidement. En 12 saisons de football professionnel, Romelu Lukaku a toujours marqué, et ce, peu importe le club ou le championnat. Certes, il n’a jamais marqué en équipe première avec Chelsea. C’est d’ailleurs le seul creux de sa carrière, quand il a quitté Anderlecht pour rejoindre Stamford Bridge. Mais il a su rebondir très vite en rejoignant les Baggies à West Bromwich.

Et depuis, il a toujours marqué au moins 15 buts par saison toutes compétitions confondues. C’est évidemment avec Everton que le Diable a marqué le plus (87), mais en une saison et demie avec l’Inter, il totalise déjà le 2e meilleur bilan avec 57 roses plantées.

C’est évidemment en Premier League que l’ancien joueur d’Anderlecht a le plus marqué avec 113 buts. À 27 ans, il a atteint cette barre des 300 buts avant des joueurs comme Luis Suarez, Robert Lewandowski ou encore Zlaten Ibrahimovic.

Quasiment pas de creux

Une vue d’ensemble sur ses 12 saisons professionnelles permet de mesurer la performance du Diable Rouge. Souvent critiqué, son bilan comptable est pourtant plus que satisfaisant lorsque l’on regarde le nombre de but marqué.

Vu son âge et son pic de forme, on peut sans doute penser qu’il atteindra sans encombres la barre des 350 buts club et sélection confondue. Avant de filer jusqu’au seuil des 400 goals marqués?