VIDÉO | L’Inter nouveau leader de Serie A grâce à deux buts et un assist de Lukaku

Romelu Lukaku a inscrit un doublé et donné un assist dimanche lors de la victoire de l’Inter Milan face à la Lazio lors de la 22e journée de Serie A (3-1). Les Intéristes récupèrent la place de leader de Serie A.

Grâce à un doublé du nouveau co-meilleur buteur de Serie A avec 16 réalisations, Romelu Lukaku (22e et 45e) et un but de Lautaro Martinez, parfaitement servi par Lukaku (64e), l’Inter Milan s’est défait de la Lazio pour s’emparer de la première place de la Serie A à la suite de la défaite de l’AC Milan samedi face à la Spezia (2-0). Lukaku a été averti et est sorti dans les arrêts de la rencontre alors que le but de la Lazio a été inscrit par Gonzalo Escalante (61e).

L’Inter compte désormais 50 points contre 49 pour le Milan AC. La Lazio est 7e, avec 40 points.

💥| Lukaku permet à l'Inter de mener du point de penalty ! 💪#InterLazio pic.twitter.com/ReryxcVZKe — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) February 14, 2021

🔥 | Romelu Lukaku échappe de justesse à l'hors-jeu et s'offre son deuxième but de la soirée ! 👏 #InterLazio pic.twitter.com/9AjoaabnpA — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) February 14, 2021