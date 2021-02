La Marche des jonquilles, qui draine des milliers de personnes, est de nouveau annulée

Programmée en mars prochain au départ des serres Duroisin à Lesdain, la 43e édition de la Marche des jonquilles n’aura toujours pas lieu cette année, Covid oblige!

Annonciatrice du printemps et donc en principe des beaux jours, l’édition 2020 avait déjà dû être annulée par Mont-Marche, le club organisateur. Cet événement regroupant à chaque édition des milliers de personnes, venant des quatre coins de la Belgique mais aussi du Nord de la France, il était impossible à l’organisation d’assurer une distanciation sociale et un strict respect des normes sanitaires.

La décision est donc dure mais des plus raisonnables en cette période de pandémie. Gageons que l’année 2022 sera le grand retour de ce rendez-vous à la fois familial pour les uns et une des plus belles randonnées dans notre région pour les aficionados de la marche.