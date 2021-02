VIDÉO | Doku battu par Saint-Étienne, défaite aussi pour Nainggolan

Le Stade Rennais et Jérémy Doku ont été battus par Saint-Étienne dimanche lors de la 25e journée de Ligue 1 (0-2). En Italie, Cagliari a perdu dans les arrêts de jeu contre l’Atalanta lors de la 22e journée et reste relégable (0-1).

Le Stade Rennais continue sa mauvaise série en 2021 face à Saint-EÉienne des buts de Denis Bouanga (27e) et d’Arnaud Nordin (71e) ont scellé la victoire stéphanoise, le 5e match de suite sans victoire pour Jérémy Doku et les siens. Le Diable Rouge a joué toute la rencontre et a été averti à la 37e minute.

Au classement, Rennes est cinquième avec 38 points alors que Saint-EÉienne s’éloigne de la zone rouge les Verts sont 15e avec 29 points soit 7 de plus que Nantes, barragiste avec 22 points et qui l’a emporté 1-3 à Angers, sans Renaud Emond ni Anthony Limbombe, tous deux restés sur le banc.

Aaron Leya Iseka est entré à la 63e minute lors de la défaite du FC Metz face à Strasbourg (1-2), des buts d’Adrien Thomasson (33e et 84e) contre un but de Thomas Delaine pour Metz (17e). Metz reste 7e avec 35 points alors que Strasbourg compte 28 unités et est 16e.

En Serie A, Luis Muriel a douché les espoirs de Cagliari d’obtenir un point face à l’Atalanta grâce à un but à la 90e minute (0-1). Cette saison, l’attaquant colombien a inscrit 13 buts en Serie A et tourne à une moyenne d’un but toutes les 51 minutes. Radja Nainggolan est lui sorti à la 79e minute. Cagliari (15 points) reste 18e et premier relégable alors que l’Atalanta est septième avec 40 points.