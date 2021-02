Open d’Australie: Novak Djokovic élimine Milos Raonic et rejoint Alexander Zverev en quarts de finale

Novak Djokovic est le dernier joueur à avoir rejoint les quarts de finale de l’Open d’Australie de tennis, dimanche à Melbourne.

Novak Djokovic est le dernier joueur à avoir rejoint les quarts de finale de l’Open d’Australie de tennis, dimanche à Melbourne. Il était largement passé minuit quand le N.1 mondial serbe, octuple lauréat de cette première levée du Grand Chelem dont il est double tenant du titre, a éliminé le Canadien Milos Raonic (ATP 14) en quatre manches: 7-6 (7/4), 4-6, 6-1 et 6-4 après 2h56 de jeu. Avec ce nouveau succès, Djokovic devient le 2e joueur de l’histoire à remporter 300 matchs en Grand Chelem. Seul Roger Federer avait atteint ce nombre avant lui en janvier 2016. Le bilan du Serbe dans les quatre plus grands tournois est désormais de 300 victoires et 45 défaites, celui du Suisse de 362 succès contre 59 défaites.

«Djoko» a signé un 12e succès en autant de duels face au gros serveur canadien qui a passé 26 aces et a frappé une mise en jeu à 223 km/h.

Le Serbe jouera sa place en demi-finale face à l’Allemand Alexander Zverev (ATP 7) qui n’a eu aucun mal à se défaire plus tôt dans la soirée d’un autre joueur serbe Dusan Lajovic (ATP 27): 6-4, 7-6 (7/5), 6-3.

Djokovic, 33 ans, jouera son 12e quart de finale en 17 participations à Melbourne. Il en a perdu trois. Quand il s’y est imposé il a ensuite toujours gagné le tournoi en 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 et 2020. Il est le recordman de victoire en Australie.

Le N.1 mondial mène 5 à 2 dans ses duels face à «Sascha» Zverev.

Vainqueur en cinq manches au tour précédent contre Fritz, Djokovic avait déclaré après la rencontre s’être déchiré un muscle au niveau abdominal et craignait de devoir renoncer à poursuivre le tournoi. Les examens médicaux l’ont rassuré samedi.