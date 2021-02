Isaac Kimeli réussit un époustouflant 3.000m à Gand: «Cela promet pour l’Euro»

Isaac Kimeli a pulvérisé son record personnel de sept secondes. Il s’est ainsi approché du record de Belgique.

Isaac Kimeli a remporté samedi le 3.000m de l’IFAM Indoor de Gand dans un époustouflant chrono de 7:44.17, soit 7 secondes de mieux que son record personnel et devient le deuxième Belge le plus rapide sur la distance.

Le record de Belgique est en effet la propriété de Mohammed Mourhit, en 7:38.94.

«Je ne m’attendais pas du tout à ce chrono», a avoué Isaac Kimeli, touché par le coronavirus en décembre. «À l’entraînement, c’est vrai, cela se passe bien, mais de là à courir plus vite de 7 secondes deux semaines plus tard, cela me surprend. C’est aussi plus vite que mon record en plein air. Cela promet pour l’Euro parce que mon niveau va encore augmenter», a ajouté Isaac Kimeli déjà qualifié pour les championnats d’Europe du 5 au 7 mars à Torun, en Pologne. «J’espère aller en finale. C’est mon objectif vu que je n’aurai plus de courses d’ici là, ni les championnats de Belgique de cross.»

À la hauteur, jolie performance de Merel Maes, 16 ans, qui bat le record de Belgique U18 de quatre centimètres avec un saut à 1m88.

Sur 60m haies, Anne Zagré a couru en 8.16. Eline Berings a trébuché et n’a pas terminé. Il restera à la Gantoise une ultime chance de se qualifier pour l’Euro lors des championnats de Belgique la semaine prochaine à Louvain-la-Neuve.

Sur 400m, Dylan Borlée n’a fini que 3e Belge sur 400m en 48.04 devancé par Alexander Doom (47.32) et Christian Iguacel (47.39), restant loin d’un minimum pour l’Euro fixé à 46.60.

«Cela se passe bien à l’entraînement, c’est pour ça que je suis très surpris d’être aussi mauvais en compétition. J’ai cette limite pour l’Euro en tête, mais je reste à près de deux secondes. Peut-être le froid, et encore. Peut-être que je manque aussi de rythme de compétition.

Son meilleur chrono cette saison est de 47.38. Il lui reste, lui aussi, une dernière chance à Louvain-la-Neuve. «Je reste persuadé que je peux faire quelque chose à l’Euro, encore faut-il que je puisse me qualifier», a ajouté Dylan Borlée.

Les Belgian Tornados seront à l’Euro pour le 4X400m.