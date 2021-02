Stuttgart, avec Orel Mangala, et le Hertha Berlin, avec Lukebakio, partagent

Le VfB Stuttgart et le Hertha Berlin ont partagé l’enjeu samedi dans le cadre de la 21e journée du championnat d’Allemagne. Sasa Kalajdzic (45e+2, 1-0) a ouvert la marque pour Stuttgart et Luca Netz a égalisé pour les Berlinois (82e, 1-1). Orel Mangala a joué tout le match avec les visités et Dodi Lukebakio avec les visiteurs.

Stuttgart a été largement supérieur en première période face à un Hertha inoffensif. Avant de marquer son but, Kalajdzic avait vendangé deux grosses occasions peu avant. L’Autrichien n’a pas appuyé sa reprise de la tête alors qu’il était au petit rectangle (38e) et bien servi dans le rectangle par Wataru Endo (ex-Saint-Trond), il a manqué son tir (40e).

La seconde période a été plus disputée et Berlin a égalisé par Netz, qui était monté au jeu trois minutes plus tôt (82e, 1-1). Un but qui est arrivé du banc puisque le jeune attaquant s’est retrouvé au point d’atterrissage d’un centre du vétéran Sami Khedira, lui aussi monté en cours de match (58e).

Au classement, Stuttgart (26 points) est 10e. Le Hertha, qui restait sur quatre défaites, est 15e avec 18 points, un de plus que le barragiste.