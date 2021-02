Tour de la Provence: Ivan Sosa remporte la 3e étape et prend la tête à la veille de l’arrivée

Le Colombien a fait coup double ce samedi en décrochant la 12e victoire de sa carrière.

Le Colombien Ivan Ramiro Sosa (INEOS Grenadiers) a remporté la 3e étape du Tour de la Provence (2.Pro) samedi entre Istres et la station du Chalet Reynard sur le Mont Ventoux à l’issue de 153,9 km d’un parcours qui s’est élevé à 24 bornes de l’arrivée. Sosa endosse le maillot de leader au général à la veille de l’arrivée.

C’est la 12e victoire de la carrière de Sosa, 23 ans, qui a attaqué sur les pentes du Mont Ventoux à 4,7km de l’arrivée devançant son compatriote et équipier, Egan Bernal, 2e à 15 secondes. Le Français, Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), champion du monde, est 3e à 18 secondes.

Une échappée de six coureurs

Six coureurs ont formé l’échappée du jour pour emmener les coureurs vers le Mont Ventoux: Florian Vermeersch (Lotto Soudal), les Italiens Nicola Bagioli (B&B Hotels p/b KTM) et Alessandro Fedeli (Delko) ainsi que les Français Louis Louvet (St Michel-Auber93), Jérôme Cousin (Total Direct Energie) et Damien Gaudin (Total Direct Energie). Le peloton a contrôlé la course à un peu plus de trois minutes.

À 20 km du but, l’écart était tombé à 2 minutes avant de voir la bataille s’engager au pied du Mont Ventoux à 14,6 km de l’arrivée. Le peloton était revenu à 1:30. A dix kilomètres de l’arrivée, l’Italien Davide Ballerini (Deceuninck-Quick.Step) devait lâcher abandonner son maillot de leader après avoir remporté les deux premières étapes.

L’aventure de Vermeersch et Bagioli, les deux derniers résistants, s’est achevée à 8 km du Chalet Reynard, les INEOS Grenadiers dictant l’allure. Leur Colombien, Iván Ramiro Sosa, tentait le coup à 4,7 km de l’arrivée et dans le brouillard. Le jeune Mauri Vansevenant, 21 ans, faisait le travail pour tenter de ramener Alaphilippe qui prenait les choses en main avec encore 3 km de grimpette suivi comme son ombre par un autre Colombien d’INEOS Grenadiers, Egan Bernal. Le Néerlandais Wout Poels (Bahrain-Victorious) les rattrapaient un kilomètre plus loin.

Sosa tenait le coup pour devancer Bernal et Alaphilippe. Mauri Vansevenant a pris la 8e place à 48 secondes. Au général, Sosa possède 19 secondes d’avance sur Bernal et 21 sur Alaphilippe. Vansevenant est 8e à 58 secondes.

Tim Wellens (Lotto Soudal) n’avait pas pris le départ, victime d’un refroidissement.

Le top 10 de cette 3e étape et son arrivée au Chalet Reynard, sur les pentes du Mont Ventoux. Ivan Sosa s'offre une victoire de prestige en ce début de saison. #TDLP2021 pic.twitter.com/S874p6fTXc — Le Gruppetto (@LeGruppetto) February 13, 2021

Dimanche, les sprinteurs espèrent se consoler entre Avignon et Salon-de-Provence (163,2 km) et la victoire finale pourrait se jouer au fil des bonifications parsemant l’étape.