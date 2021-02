Marcelo Bielsa revient sur son licenciement du LOSC et sa relation avec la direction: «J’ai subi du harcèlement»

L’actuel entraîneur de Leeds, en Premier League, conteste son licenciement pour faute grave par le LOSC fin 2017. «El Loco» est revenu pour le quotidien L’Équipe sur les dessous de cette éviction.

L’Argentin, passé également par Marseille, Athletic Bilbao ou la sélection argentine, réclame 19 millions€ au club nordiste pour une rupture de contrat qu’il estime abusive. Une audience publique a eu lieu aux prud’hommes de Lille, ce vendredi.

«J’ai subi du harcèlement lors des mois de septembre et octobre 2017 afin de me déstabiliser pour me pousser à la démission, saboter ma gestion et faire obstacle à mon travail», a-t-il affirmé au quotidien L’Équipe en visioconférence depuis son bureau de Leeds.

Avec l’appui de son avocat, il a expliqué ses relations avec Gérard Lopez, ancien président du LOSC et aujourd’hui propriétaire de l’Excel Mouscron, Marc Ingla, directeur général, et surtout Luis Campos, qui a accompagné Lopez à l’Excel: «Il n’a jamais voulu m’aider. C’était impossible de parler football avec lui. Ce qui l’intéressait, c’était seulement la partie commerciale, les transferts, les agents, les commissions, les pourcentages, etc. Le football ne l’intéressait pas.»