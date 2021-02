Sevrin et Ulweling de retour à Haversin

Haversin prépare dans l'ombre sa prochaine saison en P2 namuroise. Les Cinaciens ont acté le retour de deux enfants du club, alors que 13 autres ont resigné.

Comme à son habitude, la préparation de la prochaine saison de l'US Haversin s'est déroulée en discrétion. L'équipe cinacienne, qui sera toujours coachée par Damien Trimboli et Frédéric Corbisier comme entraîneur des gardiens, a reconduit 13 de ses joueurs. Romain Genette, Nicolas Dumont, Bastien Tchérépachin, Xavier Gérard, Quentin Godefroid, Jonas Tricnaux, Quentin Taton, Baptiste Michel, Benjamin Giot, John Galasso, Colin Henrot, Maxence Mohimont et Bastien Marion évolueront toujours en jaune et noir. Ils seront rejoints par quelques jeunes Haversinois : Mathieu Davin, Maxime Piraux, Julien Solot et Thibault Dieudonné arrivent des équipes de jeunes du club.

La campagne 2021-2022 signera aussi le retour à Haversin de Romain Sevrin. Après deux saisons à Neffe (devenu par la suite l'Union Dinantaise), Romain revient en terres cinaciennes. Nathan Ulweling sera lui aussi de retour au bercail et rechaussera les crampons pour les Haversinois. Au rayon des départs, Bastien Turmine rejoindra l'Union Dinantaise, alors qu'Andy Marchal et Alan Goossens joueront à Lustin la saison prochaine.