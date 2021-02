Waasland-Beveren – Eupen remis: «Nous fâchés et déçus!» explique-t-on du côté eupenois | VIDÉO

«C’est très décevant»

Une fois la décision officialisée, c’est le team manager eupenois Michael Radermacher qui a réagi du côté de l’AS.

«Nous sommes arrivés ici ce samedi en provenance de l’hôtel 1h30 avant le match. L’arbitre (NDLR: Erik Lambrechts) a constaté l’état du terrain et a déclaré qu’il était impossible de jouer» relate le Team manager de l’AS Eupen.

«Après discussion avec Waasland, l’arbitre a accordé du temps supplémentaire au club, jusqu’à 15h45 car certains pensaient qu’avec les canons à chaleur, ça pourrait régler le problème. Mais finalement à 15h45, la situation était la même et le match, dont le coup d’envoi était fixé à 16h15, a donc été remis.»

Entraînement improvisé pour les Eupenois. BELGA

Une décision qui fait grincer des dents chez les Pandas, arrivés ce vendredi à Beveren.

«Il y a toute une organisation qui a été mise en place pour jouer ce match. On a adapté l’entraînement du vendredi, on est venus la veille jusqu’ici. La semaine prochaine était planifiée en fonction du match de ce samedi également. Là, les plans vont devoir être adaptés. C’est très ennuyant pour nous.»

«On dit toujours qu’Eupen c’est loin et qu’il fait froid…»

Quant à l’éventualité d’un score de forfait, Michael Radermacher ne préfère pas se prononcer.

«Les clubs sont tenus d’avoir des pelouses chauffées et praticables. Ici, ça n’a pas suffi. Mais on verra ce que décide la Pro League.»

Le coach d’Eupen Beñat San José serait, quant à lui, très remonté.

«C’est normal» ajoute Michael Radermacher. «On vient jusqu’ici, on veut jouer… On reproche toujours à Eupen que c’est loin, qu’il fait froid, qu’on doit s’arranger pour pouvoir jouer… Ici, c’est Eupen qui se déplace et le terrain est gelé. Tout le monde voulait jouer. Nous sommes déçus et fâchés, d’autant qu’il va probablement devoir revenir ici en semaine. Tout était prêt de notre côté pour jouer ce samedi, comme c’était prévu!»