Deux individus déférés au parquet de Liège pour escroqueries et tentatives d’escroquerie

Deux Bruxellois ont été déférés samedi au parquet de Liège pour escroquerie et tentative d’escroquerie, a indiqué le parquet de Liège. Plusieurs victimes sont à déplorer.

Deux Bruxellois, l’un âgé d’une vingtaine d’années et l’autre trentenaire, ont été privés de liberté après avoir commis plusieurs escroqueries et tentatives d’escroquerie du côté de Herstal et Grâce-Hollogne.

L’une des victimes a déposé plainte. Son préjudice est estimé à 4.000 euros. Grâce à ce témoignage, les suspects ont pu être identifiés et une partie du butin retrouvée.

Les deux individus n’étaient pas connus de la justice. Ils feront prochainement l’objet d’une citation accélérée.