VIDÉO | L’hommage touchant de Julien Doré à Christophe aux Victoires de la musique

La reprise tout en douceur d’«Aline» par Julien Doré aura été un des moments marquants de la cérémonie de récompenses musicales diffusée par France 2 vendredi soir.

Julien Doré et Christophe s’appréciaient. «Je me suis rendu compte qu’une amitié qui se perd c’est bien plus douloureux qu’une séparation amoureuse. Ça cicatrise beaucoup moins vite», confiait l’été dernier le premier cité au sujet de la disparition du second, décédé en avril à l’âge de 74 ans.

Le chanteur de « Nous », récompensé lors de ces Victoires de la musique avec le Belge Brice VDH pour le prix de la création audiovisuelle, a ainsi tenu à lui rendre un hommage sur la scène de la Seine Musicale. Au piano, Julien Doré a livré une reprise émouvante d’«Aline», un des tubes de Christophe. Assurément un des beaux moments de cette soirée où la musique était mise à l’honneur.