NBA: Utah et les Lakers alignent les succès, Doncic bat son record de points

Le point sur les résultats de la nuit aux USA.

Utah continue de justifier sa place de leader à l’Ouest. Vendredi le Jazz a signé un 17e succès en 18 rencontres et un 6e consécutif et pas contre n’importe qui. La franchise de Salt Lake City a donné la leçon à Milwaukee, 2e de la Conférence Est, 129-115. Dans le même temps les champions en titre, les Los Angeles Lakers ont pris le meilleur sur Memphis 115-105, mais après une course poursuite, de quoi porter à sept leur série d’invincibilité, la meilleure en cours dans le championnat NBA. Les Lakers (21-6) sont à une demi-longueur de Utah (21-5) au classement.

Outre la défaite de Milwaukee, Philadelphie a enregistré avec satisfaction celle de Boston contre les modestes Detroit Pistons 102-108. Les Sixers, sans jouer, ont ainsi conforté leur première place à l’Est.

Rudy Gobert (12 rebs, 4 blks) et Joe Ingles ont marqué 27 points chacun pour permettre à l’équipe dirigée par Quin Snyder d’aligner quatre joueurs à au moins 25 points en un match avec Donovan Mitchell (26 pts) et Jordan Clarkson (25 pts).

C’est le deuxième revers cette saison de Milwaukee contre Utah après celui à domicile (118-131) le 9 janvier. La star des Bucks Giannis Antetokounmpo, MVP en 2019 et 2020, malgré 29 points, 15 rebonds et 6 assists, n’a rien pu faire. «C’est la meilleure équipe à l’Ouest» a reconnu le Grec après le match en parlant du Jazz.

Avec 20 points de retard dès le premier quart (2-22), LeBron James et Anthony Davis ont dû élever leur niveau et au bout du compte ils ont rentré 63 points (35 pour AD, 28 pour le «King») dans le panier aux Grizzlies pour assurer le succès des «Pourpre et Or» acquis sans prolongation, une première en quatre rencontres.

Les Los Angeles Clippers reste 3e à l’Ouest. Kawhi Leonard (33 pts, 6 rebs, 3 ast) a fait le boulot à Chicago et LA s’est imposé 106-125.

46 points pour Doncic

Si son équipe reste irrégulière, Luka Doncic continue de déployer son talent. Le Slovène de 21 ans a inscrit 46 points, record en carrière, donné 12 passes décisives et 8 rebonds lors de la victoire de Dallas face à La Nouvelle-Orléans 143-130. Zion Williamson, annoncé à son arrivée en NBA comme un futur monstre, a montré qu’il avait du potentiel au niveau offensif bouclant son match fort de 36 points (14/15 aux tirs).

Autre joueur au grand potentiel le pivot letton des Mavericks Kristaps Porzingis a lui aussi inscrit 36 points. Dallas porte à quatre sa série de victoires et remonte à la 9e place de la Conférence Ouest.

Nikola Vucecic, autre Européen et autre pivot, continue à porter Orlando à bout de bras. Ses 42 points (9 rebs) ont été indispensables pour assurer la victoire du Magic à Sacramento (112-123).

Charlotte, et en particulier Terry Rozier (41 pts, 7 rebs, 3 ast), ont profité de la venue des Minnesota Timberwolves, les derniers de la classe à l’Ouest, pour s’imposer 120-114. Les Hornets sont 6es à l’Est.