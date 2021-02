Victoires pour Anvers, Louvain et Limburg United

Les Giants d’Anvers se sont imposés vendredi soir sur le parquet du Spirou de Charleroi (65-78) en Euromillions Basket League, le championnat belge de basket. Dans les autres rencontres de la soirée, Louvain l’a emporté à Liège (78-82) et Limburg United s’est imposé à domicile contre Alost (81-76).

Si le Spirou débutait bien la partie grâce à Tim Lambrecht qui inscrivait les 17 premiers points des Carolos (27 au total), le physique des Giants faisait mal et leur permettait de prendre les commandes (15-24) et de virer en tête à la pause (41-42).

Impressionnants physiquement, les Anversois resserraient leur défense au retour des vestiaires dans le sillage d’un Ibrahima Fall-Faye intenable. Avec 32 points au compteur, le pivot sénégalais des Giants faisait pencher la balance en faveur des visiteurs qui prenaient le large (49-61) pour finalement s’imposer logiquement (65-78).

Louvain prend la mesure de Liège

Dans le match du bas de classement entre deux équipes qui n’avaient pas encore connu les joies d’un succès en championnat, c’est Louvain qui est allé s’imposer sur le parquet de Liège (78-82) grâce à Joshua Heath, auteur de 23 points et 6 passes. Côté liégeois, Ioann Iarochevitch termine la rencontre avec 28 points, 11 rebonds et 9 fautes provoquées.

Limburg United s’impose à domicile

Enfin, dans le dernier match de la soirée, Limburg United s’est imposé à domicile face à une équipe alostoise diminuée et privée de Dorian Marchant et de Pape Badji (81-76). Leander Dedroog (15 points) termine meilleur marqueur limbourgeois alors que Vladimir Mihailovic fait de même pour les Alostois avec 27 points, 8 rebonds et 14 fautes provoquées.

Au classement, Anvers reprend provisoirement la première place (7 victoires pour 2 défaites), devant Ostende (7-1) et Mons (7-0). Suivent Limburg United (5-2), Charleroi (3-6), le Brussels (2-7), Alost (3-2), Malines (2-4), Louvain (1-6) et Liège (0-7).

La journée de championnat se poursuit ce samedi avec le choc entre Mons et Ostende et le déplacement du Brussels à Malines. Dimanche, Louvain accueille Liège et Limburg se déplace à Alost.