Liege Airport se constituera partie civile

Le conseil administration de Liege Airport a indiqué vendredi soir qu’il avait la ferme intention de se constituer partie civile après les soupçons de fraude au sein de la société.

Lors de sa séance du mardi 9 février 2021, le Conseil d’administration de Liege Airport a pris connaissance du rapport Forensic et a décidé la mise en œuvre des mesures correctives nécessaires en matière de gouvernance. Il a notamment décidé de procéder au licenciement du directeur général avec effet immédiat.

Lors de sa réunion de ce vendredi, le conseil d’administration a poursuivi ses travaux relatifs au développement de l’aéroport et a traité les mesures complémentaires en matière de gouvernance et de renforcement des processus de contrôle interne. Concernant les contrats de consultants, l’examen est en cours et les décisions ad hoc seront prises, lorsque les vérifications nécessaires auront pu être effectuées.

Par ailleurs, Liege Airport procède à l’information des autorités judiciaires avec la ferme intention de se constituer partie civile. Liege Airport répondra positivement aux demandes du Ministre de tutelle.

Enfin, Le Conseil d’administration déplore les fuites dans la presse, qui perturbent l’intérêt social de Liege Airport.