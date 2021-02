PHOTOS | La Ville de Tournai vend un bus, un camion poubelle et 12 autres véhicules

Pour faire de la place dans ses garages, mais aussi avant de racheter des nouveaux véhicules, la Ville revend ceux qui sont déclassés. On en trouve 14 dans le «catalogue».

Ville et CPAS de Tournai possèdent un parc d’environ 200 véhicules, dont 170 pour la première.

Le principe veut que l’on déclasse certains d’entre eux avant d’en acheter des nouveaux. C’est le cas lorsqu’un véhicule a déjà un certain âge, qu’il se voit attribuer une carte rouge au contrôle technique, et que les frais de réparation sont jugés trop élevés.

Les véhicules qui sont dans le cas font alors l’objet d’un déclassement avant d’être mis en vente publique.

C’est actuellement le cas pour 14 d’entre eux, pour la plupart abrités dans les hangars du service des Travaux à la rue des Mouettes. Cette fourgonnette roule mais la carrosserie arrière doit être refaite… ÉdA

Il s’agit principalement de camionnettes présentant soit des problèmes de moteur, mais aussi, le plus fréquemment, des soucis mécaniques ou de carrosserie. Sur place, on peut mieux mesurer le travail à réaliser pour remettre en état les véhicules. Certains sont vendus plus spécifiquement pour les pièces… ÉdA

Les mises à prix de base tournent en général autour des 250€. Le bien partira toutefois chez l’amateur qui aura proposé l’offre la plus élevée selon une procédure que vous pouvez retrouver par le détail sur le site Internet de la Ville de Tournai.

Deux gros lots qui pourraient partir en Afrique

Pour la quatrième vente de ce type organisée par la Ville de Tournai, deux véhicules sortent du lot, en raison de leur taille.

Il s’agit d’un bus Man A12 de 1995 qui est vendu pour pièces mais qui est toujours en état de rouler. Il effectuait d’ailleurs, il y a deux ans encore, le ramassage scolaire et le transport des écoliers vers la piscine. Mise à prix: 1 500€. Depuis sa mise en circulation en 1994, il en a transporté des enfants ce bus Man… ÉdA

L’autre «lot d’exception» est un camion poubelle Renault de 2002 affichant 289 000 km au compteur. Son prix de base est estimé à 1000€. Près de vingt ans de bons et loyaux services pour ce camion poubelle mis à prix à 1000€. ÉdA

On sait que, dans d’autres communes, des véhicules de ce type (tant le bus que le camion poubelle) ont rencontré un certain succès auprès d’acquéreurs spécialisés dans l’export de véhicules vers les pays africains. Cela, en raison de la robustesse de ces engins, d’une part, mais aussi par le fait qu’ils ne comprennent pas – ou peu – de composants électroniques et ne nécessitent dès lors pas de recourir à l’utilisation de logiciels spécifiques pour leur entretien.

Parlant d’entretien, il faut préciser que, pour chaque véhicule, celui-ci est effectué par le personnel communal au sein même des ateliers tournaisiens. L’entretien des véhicules est réalisé par le personnel communal lui-même… ÉdA

Un travail effectué avec talent si l’on en juge par l’âge des véhicules déclassés. Les plus anciens datant de 1994.

Prenez rendez-vous pour voir la marchandise

Les personnes intéressées pourront, sur rendez-vous uniquement, venir découvrir les véhicules le mercredi 17 février prochain, entre 9 h et 12 h et de 13 h à 15 h 30, sur le site communal des Mouettes à la rue d’Amiens. Vous trouverez le catalogue complet des véhicules à vendre sur le site internet Tournai.be. ÉdA

Elles auront la possibilité de rentrer leur(s) offre(s), via un formulaire officiel disponible sur le site de la Ville de Tournai, jusqu’au 15 avril, à 16 h.

Pour la visite, inscription par mail à: domaine.public@tournai.be Tel.: 069/332.304.