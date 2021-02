Victoires de la musique: découvrez le palmarès en direct

France 2 diffuse ce vendredi soir la cérémonie des Victoires de la musique.

C’est sans public, Covid-19 oblige, que cette soirée de prestige se déroule à la Seine Musicale (région parisienne), à partir de 21h05. Présentée par Stéphane Bern et Laury Thilleman, elle met Benjamin Biolay parmi les grands favoris de la soirée puisqu’il est présent dans trois catégories (album, artiste masculin, chanson) grâce à son album «Grand Prix».

Sous le feu des projecteurs, on trouve également Gaël Faye, en lice dans deux catégories (artiste masculin et album), tandis qu’Aya Nakamura part avec une longueur d’avance sur la concurrence (Pomme et Suzane) pour le titre d’artiste féminine.

Deux Belges figurent également parmi les nommés dans les catégories «révélation». Il s’agit de Lous and the Yakuza et Noé Preszow. La première fera face à Yseult et Clou, le second à Hervé et Hatik.

Vous pouvez suivre les verdicts en direct ci-dessous. Cet article sera mis à jour ponctuellement.

Le palmarès en direct

