Le débrief du jour: Mesures de soutien prolongées | Drame à Blegny | L’Open d’Australie à huis clos

Les mesures de soutien prolongées jusqu’à juin en Belgique, le jugement du procès Mawda, un potentiel infanticide à Blegny, l’Open d’Australie désormais à huis clos: voici ce qui a fait, entre autres, l’actualité de ce vendredi 12 février 2021.

1. Cas de Covid en baisse, mesures de soutien prolongées

Le nombre d’infections au coronavirus est en baisse de 13% en Belgique et se rapproche de la barre des 2.000 cas. «Nous sommes toujours dans ce fameux plateau dont on vous parle depuis des semaines. Au vu du contexte climatique, du variant britannique et de la permanence de l’ouverture des écoles, ceci est plutôt encourageant», explique le Centre de crise.

+ LIRE ICI

Par ailleurs, Alexander De Croo a annoncé que le gouvernement fédéral prolongeait jusqu’à la fin juin les mesures de soutien aux secteurs économiques et aux travailleurs dont l’activité est à l’arrêt en raison de la crise sanitaire.

+ LIRE ICI

2. Un père et sa fillette périssent dans un incendie de voiture

Un incendie s’est déclaré jeudi soir rue du Fort, à Blegny. Un père et sa fille sont décédés. «Des premiers éléments, il semblerait que ce soit un infanticide suivi d’un suicide mais pas de certitude néanmoins», nous explique Catherine Collignon, Premier substitut du procureur du roi, porte-parole du parquet de Liège.

+ LIRE ICI

3. Affaire Mawda: le jugement prononcé ce vendredi

C’est ce vendredi que le tribunal correctionnel de Mons rend son jugement dans l’affaire Mawda. Le convoyeur a été acquitté d’entrave méchante à la circulation et de rébellion armée.

+ LIRE ICI

4. Melbourne à nouveau confiné: l’Open d’Australie à huis clos

Le Covid-19 s’invite à nouveau à l’Open d’Australie. Après les perturbations en amont du tournoi, un nouveau confinement de cinq jours a été ordonné vendredi à Melbourne pour contrer une possible résurgence de l’épidémie, et la suite du tournoi se tiendra donc à huis clos au moins jusqu’à mercredi.

+ LIRE ICI

+ LIRE AUSSI | Le Central évacué en plein match de Djokovic en raison du nouveau confinement

5. Impeachment: les avocats de Trump visent un acquittement rapide

Une «tragédie» sans «aucun lien» avec Donald Trump: la défense prend la parole ce vendredi au Sénat, en espérant un acquittement rapide de l’ex-président américain accusé d’«incitation à l’insurrection» dans l’assaut du Capitole.

+ LIRE ICI