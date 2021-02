117 ans et guérie du Covid, il sort du coma après 99 jours, une voisine héroïque: 10 infos qui font du bien

L’info peut avoir un petit côté déprimant certains jours. Mais lorsqu’on y regarde de plus près les bonnes nouvelles s’accumulent chaque jour. Et comme la positive attitude c’est bon pour le moral, L’Avenir a décidé de vous offrir chaque semaine une petite dose de «Good news».

1 Touché par le Covid-19, le conseiller communal sort du coma après 99 jours

Luc Coisman (48 ans), conseiller communal de l’Alliance Communale, avait été touché par le Covid fin du mois d’octobre. Son état avait nécessité 99 jours d’intubation et trois mois de coma artificiel. Mais il est sorti de son coma ces derniers jours. Toujours aux soins intensifs, il est aujourd’hui conscient.

+ À LIRE

2. L’incroyable force de Sœur André, 117 ans, guérie du coronavirus

Contaminée en janvier, sœur André a vaincu le Covid. Presque comme si de rien n’était. Et jeudi, elle a soufflé ses 117 bougies.

+ À LIRE

3. Joachim Gérard remporte l’Open de Melbourne, 3 jours avant l’Open d’Australie

Joachim Gérard s’est offert l’Argentin Gustavo Fernandez, n° 2 mondial, en finale de l’Open de Melbourne. Le Brabançon s’est imposé en deux sets 6-1, 6-4 pour s’offrir un premier titre en 2021. À trois jours de l’Open d’Australie qui commence ce dimanche pour les joueurs en fauteuil, l’optimisme était donc de mise.

+ À LIRE

4. Deux maisons en feu, une voisine héroïque

Un incendie a ravagé une habitation de la rue de Gembes à Graide. La maison mitoyenne a également été touchée. Sans l’intervention héroïque de la voisine, on assistait à un drame… «Il était temps car, quelques minutes plus tard, les bonbonnes de gaz explosaient».

+ À LIRE

5. Un chauffeur de bus héroïque

Un bus TEC a pris feu près de la place de Laplaigne, mardi, vers 17 h 30. Grâce au sang-froid du conducteur, un drame a pu être évité.

+ À LIRE

6. Grande première: 2 porcs-épics d’Afrique ont vu le jour à Planckendael

Deux petits jumeaux porcs-épics d’Afrique ont vu le jour dernièrement à Planckendael. Le parc héberge des porcs-épics d’Afrique depuis plus de 25 ans, mais il s’agit de la première naissance: jamais un couple n’avait réussi à s’y former auparavant.

+ À LIRE

BELGA

7. Odeurs du fumier et chant du coq reconnus «patrimoine sensoriel» en France

Bonne nouvelle en campagne: une proposition de loi instaurant, dans le code français de l’environnement, la notion de «patrimoine sensoriel» a été approuvée le jeudi 21 janvier 2021 par le Parlement français. Objectif: protéger au nom de ce patrimoine, certains bruits d’animaux et odeurs (de fumier par exemple) liés à la vie à la campagne.

+ À LIRE

8. Bouillon: la maison des jeunes a reçu son agrément… après 4 ans de demande

L’ASBL Maison de Jeunes de Bouillon attendait ce moment depuis quelques années maintenant. Mais à force de persévérance, elle est parvenue à atteindre son but: recevoir l’agrément et être reconnue comme maison des jeunes par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Un agrément de niveau 3 qui va permettre à l’ASBL de disposer d’un financement pour des moyens humains et d’obtenir des moyens de fonctionnement conséquents.

+ À LIRE

9. L’exposition «Warhol» prolongée à La Boverie

L’exposition «Warhol. The American Dream Factory» qui habite les murs de La Boverie à Liège depuis le 2 octobre dernier est prolongée jusqu’au 18 avril, soit 7 semaines.

+ À LIRE

10. Virginie Efira en lice pour le César de la Meilleure actrice

L’actrice belge Virginie Efira est en lice pour le César de la Meilleure actrice pour son rôle dans «Adieu Les Cons» d’Albert Dupontel, a annoncé l’Académie des César.

+ À LIRE