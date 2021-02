Annick Castiaux et Alain de Crombrugghe prétendent au rectorat de l’Université de Namur

Annick Castiaux

Annick Castiaux, initialement chercheuse en physique, est chargée de cours au département de gestion de l’UNamur et enseigne depuis 2002 la gestion des technologies et de l’innovation. En 2015, elle a participé à la fondation du Creativity and Innovation Research Center, une des composantes du Namur Digital Institute. «Défendre et développer les missions spécifiques de l’université, et singulièrement de l’UNamur, dans notre société» constitue une de ses motivations pour s’investir dans la gouvernance de l’institution namuroise, explique-t-elle dans un communiqué.