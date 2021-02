La Ville de Liège (re)donne son feu vert au nouveau stade du Standard

Renvoyé en seconde session pour des aménagements, le projet remodelé du nouveau stade du Standard a reçu l’aval du collège communal liégeois et attend le «go» de la Région wallonne, maintenant.

Le projet de rénovation et d’agrandissement du stade du Standard, freiné par le Covid et la nécessité de l’amender, reprend sa marche en avant. Recalé par le Fonctionnaire délégué de la région en août, le permis intégré déposé par le Standard a été remanié par le club liégeois pour tenir compte des demandes de la Région wallonne. La Ville de Liège vient de donner un avis favorable à cette version 2.0. Reste, pour le Standard, à espérer que la région soit également d’accord, cette fois.

«Un projet qui participera à l’amélioration du quartier»

«Le 22/06/20, le Collège a rendu un avis favorable qui a été transmis au Fonctionnaire Délégué», rappelle la Ville de Liège dans un communiqué publié ce vendredi. «Ce dernier, étant l’autorité compétente, a demandé des plans modifiés afin de répondre aux différentes remarques de la Ville et la Région. Ces modifications touchent essentiellement à l’aménagement des abords et aux divers modes de stationnement afin de répondre, entre autres, aux besoins des cyclistes et piétons. La capacité du stade ainsi que le programme restent identiques au premier projet (NDLR: passage de 27000 à 32000 places). Suite à la nouvelle enquête publique, qui a été réalisée sur base de ces plans modifiés, le Collège sur proposition du Bourgmestre et après rapport de Maggy Yerna, Échevin en charge du Développement économique et territorial et de Christine Defraigne, Échevine de l’Urbanisme, remet un avis favorable.

Le Collège se réjouit de l’avancement positif de ce dossier de rénovation et d’agrandissement du stade du Standard qui participera à l’amélioration du cadre de vie du quartier de Sclessin en complément de la ligne de tram.»

Pour rappel, «la demande de permis comprend la rénovation et l’extension du stade, l’aménagement d’une vaste esplanade destinée à l’accueil des supporters, le réaménagement de l’échangeur du pont d’Ougrée et la création de fonctions complémentaires. A savoir un immeuble multifonctionnel de bureaux, des espaces HoReCa, un fitness, une crèche, une zone commerciale et un espace dédié aux loisirs.»