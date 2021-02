Les mesures pour allocataires sociaux et pensionnés prolongées de plusieurs mois

Le Conseil des ministres a approuvé vendredi la prolongation dans le temps d’une série d’aides à des publics fragiles dans le cadre de la crise liée au coronavirus. Parmi elles, la prime temporaire de 50 euros par mois au bénéfice des allocataires sociaux, qui est prolongée jusque fin juin.

D’autres mesures destinées à soulager la pression financière sur certains publics sont prolongées jusqu’à la même date (30 juin), communique le cabinet de la ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, Karine Lalieux (PS): le fait de mettre sur un pied d’égalité les étudiants boursiers et non-boursiers qui travaillent en matière d’exonération ISP; le soutien financier fédéral à certains centres et dispositifs d’accueil et d’accompagnement de personnes sans abri (dont le centre de Trêves à Bruxelles); ainsi que des assouplissements pour les citoyens pensionnés.

Les pensionnés (et bénéficiaires de la garantie de revenu aux personnes âgées, Grapa) actifs peuvent continuer de cumuler avec d’autres types de revenu de remplacement (droit passerelle, etc.) et allocations liées à la crise.