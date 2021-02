Elle s’est enfuie par le toit avec son petit garçon

Coincée à l’étage du salon de coiffure qui prenait feu, la Waremmienne a dû s’enfuir par le toit du voisin avec son petit garçon de 10 ans.

Il y a des situations qu’on ne voudrait jamais vivre... La locataire de l’appartement situé au-dessus du salon de coiffure qui a pris feu s’est retrouvée coincée à l’étage avec son petit garçon de 10 ans et demi. «J’étais dans mon bain avec mon fils lorsque j’ai entendu un bruit de vitre cassée, se rappelle la Waremmienne. Je lui ai demandé de se taire pour écouter. Je pensais qu’on était en train de nous cambrioler alors j’ai crié.» La jeune maman était pourtant bien loin de la vérité… «Peu de temps après, j’ai entendu un “ boum ” et je me suis dit que c’était la chaudière qui avait un problème. Mais lorsque je suis descendue pour voir ce qu’il se passait, j’ai senti et vu beaucoup de fumée», ajoute-t-elle. La soirée s’est alors transformée en cauchemar. La maman a pris son fils et s’est réfugiée sur sa terrasse. Ils étaient coincés. «Il n’y a qu’un accès pour sortir du bâtiment et il était déjà pris par les flammes. J’ai alors brisé un plexi pour sortir par le toit des voisins», reprend-elle. De longues heures d’angoisse ont ensuite suivi. Impuissante, la Waremmienne a regardé le feu se propager dans son habitation: «Je n’ai plus rien. Il me reste mon fils et mon téléphone. Nous allons bien, c’est le principal mais aujourd’hui, je suis à la rue. Je vais être relogée par des amis en attendant de voir ce que l’assurance ou la Commune peuvent faire pour moi.»

Trois ménages devront être relogés

En plus de la maman et son jeune garçon, deux autres ménages devront être relogés. «Ma préoccupation, aujourd’hui, est de trouver une alternative pour ces personnes. Nous discutons pour le moment avec le CPAS et le Home Waremmien pour trouver les meilleures solutions afin de les reloger», confie Jacques Chabot, le bourgmestre. En attendant, les victimes peuvent compter sur la solidarité du voisinage. «Tout le monde a été très bienveillant, reprend la Waremmienne. Je suis en train de faire toutes les démarches administratives… Mais pour le moment, c’est un sentiment de colère qui prédomine. Pour le même prix, je partais faire une course et mon petit garçon était tout seul. Ce qui m’est arrivé, je ne souhaite ça à personne. J’espère qu’on trouvera les responsables et qu’ils comprendront qu’ils ont détruit des vies.»

