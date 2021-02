Le Wex se transforme en école des métiers de bouche

Le Wex va se reconvertir en école durant quelques mois.

Epicuris, l’un des 24 centres de compétence du Forem, en collaboration avec le centre de compétence Tourisme, va installer temporairement ses quartiers au Wex à Marche-en-Famenne pour former aux métiers de bouche.

Pas de niveau d’étude requis

À partir du 8 mars jusqu’à la fin de l’été, les formateurs ont pour ambition de former plus de 100 personnes à 5 métiers dont 3 en pénurie. Le but? Répondre aux besoins accrus de boulangers, pâtissiers, bouchers, préparateurs/vendeurs de produits de boucherie et aide-cuisiniers de collectivité.

Les personnes intéressées peuvent contacter le Forem pour s’inscrire à une séance d’information. Les formations s’adressent à tous, il n’y a pas de niveau d’études requis. Les seules conditions sont de s’inscrire à une séance d’informations et de passer un entretien individuel.

«Une réelle opportunité»

Le Centre de compétence Epicuris est un centre dédié aux métiers de bouche, le seul en Wallonie. Il s’adresse aux demandeurs d’emploi, aux travailleurs mais aussi aux enseignants et étudiants. Il permet de se former et/ou de se reconvertir professionnellement à 12 métiers du secteur alimentaire.

«Le centre de compétence va profiter de la modularité du site pour y installer ses ateliers mobiles. Cet espace est une réelle opportunité pour organiser des formations tout en respectant les mesures sanitaires, et plus particulièrement, les distances de sécurité», indique le Wex dans son communiqué.