PHOTOS | Voici les images des futures stations du tram à Liège

Découvrez le tram de demain en images, avec les images des futures stations.

«Le tram de demain, c’est déjà aujourd’hui.» Découvrez sans plus attendre les premières images de ce à quoi ressembleront les futures stations dès la mise en service du tram de Liège.

Si la mise en service du tram de Liège est reportée à mai 2023 en raison de la crise sanitaire du coronavirus, «des discussions sont actuellement menées pour envisager une résorption du report annoncé», avait récemment indiqué le ministre de la Mobilité Philippe Henry.

«Ce chantier conséquent n’est guère confortable pour les usagers et les commerçants, mais permettra à terme d’améliorer grandement l’offre des transports en communs et la mobilité de la Cité ardente.»

Et le ministre de la Mobilité d’ajouter: «Nous souhaitons l’extension du tram vers Seraing et Herstal. Parallèlement, le redéploiement du réseau de bus prévoit déjà aux deux extrémités de l’axe tram une offre de deux lignes structurantes: lignes 2-3 vers Jemeppe et 5-6 vers Herstal.»