Standard: 2 absences de marque et 2 retours pour recevoir l’Antwerp

Les Rouches ne pourront toujours pas compter sur Arnaud Bodart ni Selim Amallah pour le très important match de dimanche.

Un gros rendez-vous attend le Standard, dimanche (13h30), avec la réception d’un concurrent pour le Top 4: l’Antwerp. Ce match au sommet se déroulera à nouveau sans deux joueurs clés: Arnaud Bodart et Selim Amallah. Le gardien liégeois, victime d’une petite lésion au quadriceps, n’est toujours pas remis à 100% et le staff rouche ne veut prendre aucun risque. «Cela prend un peu plus de temps que prévu, mais j’espère bien qu’il sera là pour le match suivant», une semaine plus tard, à Zulte, a expliqué Mbaye Leye ce vendredi.

Gavory de retour

Le T1 liégeois ne pourra pas compter sur Amallah… pour la cinquième fois consécutive. Le médian offensif, décisif à de nombreuses reprises en début d’année, a toujours des douleurs au niveau du genou.

Par contre, il pourrait bien intégrer Nicolas Gavory, absent pour des soucis de cartilage du genou depuis plusieurs semaines. Maxime Lestienne, sorti en cours de match mardi en Coupe à Courtrai avec une poche de glace sur la cuisse, a déjà repris le chemin de l’entraînement jeudi et pourrait donc être de la partie également ce week-end.