Le Centre de crise ne recommande pas le «double masque américain» et proscrit les masques de carnaval

En marge de la conférence de presse sur les derniers chiffres de l’épidémie en Belgique, le Centre de crise est revenu une nouvelle fois sur le port du masque.

Depuis le début de la pandémie, le masque fait désormais partie de notre panoplie d’accessoires quotidiens, il faut donc bien le choisir. «Quand vous choisissez un vêtement, vous en prenez un adapté à votre morphologie, c’est la même chose pour le masque, qui doit être suffisamment grand pour couvrir le menton et le nez mais pas trop grand pour ne pas bâiller sur le côté. Il faut le porter correctement. Le masque c’est bien, surtout si on le porte bien», insiste Yves Van Laethem.

Par ailleurs, les couvre-bouche en plastique à moitié ouvert, les bandanas, les foulards ou encore masques de carnaval ne sont plus autorisés car ils n’offrent pas une protection suffisante par rapport aux gouttelettes. «Pour les masques en tissu que vous fabriquez vous-mêmes, ils doivent être suffisamment épais et être constitués de plusieurs couches, avec si possible un intercalaire en papier», ajoute-t-il.

Masque qui bâille: une technique simple pour y remédier

Pour les masques trop grands, Yves Van Laethem rappelle également que la technique consistant à croiser les élastiques au niveau des joues n’est pas une bonne solution. Une autre existe et consiste à faire un nœud très proche de la structure du masque (voir ci-dessous).

Sciensano

Depuis quelques semaines, les États-Unis recommandent de porter deux masques en même temps: un masque en tissu et un chirurgical déposés l’un sur l’autre. «Ceci se passe dans un pays où le port du masque a longtemps été discuté et négligé. Le double masque prôné aux USA ‘permettrait’ de diminuer le nombre de fuites mais nous n’y sommes pas vraiment favorables. On peut parfaitement obtenir ce genre de disposition du masque avec un simple masque chirurgical qui s’ajuste bien à notre visage.»

Concernant les masques FFP2, ils sont surtout importants dans les lieux où on a un risque significatif d’avoir des micro-aérosols, tout spécialement dans les hôpitaux et soins intensifs. «Dans la vie quotidienne, porter ce type de masque est plus complexe. Il est plus chaud et offre une résistance plus importante à la respiration.»

Enfin, le Centre de crise rappelle qu’il faut se désinfecter les mains avant de manipuler son masque, le prendre par les élastiques et le changer régulièrement. «Gardez-le dans un endroit propre, dans une poche vide, même si un petit sac dédié à ce masque est préférable», conclut Yves Van Laethem.