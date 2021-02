Masque, désinfection, ventilation: les précisions du Centre de crise pour la réouverture des coiffeurs

En marge de la conférence de presse sur les derniers chiffres de l’épidémie en Belgique, le Centre de crise a rappelé les règles à respecter en cas de visite chez le coiffeur.

À l’arrivée des vacances de carnaval et de la réouverture des salons de coiffure, Yves Van Laethem a tenu à revenir sur l’importance du port du masque.

Les coiffeurs devront porter obligatoirement des masques chirurgicaux, porteurs d’un marquage CE.

«Les masques joueront un rôle important pour ces métiers de contact. Les clients devront toujours porter un masque dès qu’ils y entrent et ils pourront porter le masque qu’ils souhaitent. Les coiffeurs devront eux porter obligatoirement des masques chirurgicaux, porteurs d’un marquage CE, un gage de la qualité du masque», explique le porte-parole interfédéral.

Un masque à changer toutes les 8… voire 4 heures

«Il est nécessaire de changer ce masque au minimum toutes les huit heures. Comme les coiffeurs n’ont plus vu leurs clients depuis longtemps, il sera utile de changer ce masque toutes les 4 heures, car il pourrait être plus vite mouillé et un masque mouillé est inefficace», ajoute-t-il.

Il faut désinfecter après chaque client afin qu’il n’y ait pas sur le fauteuil des tâches liées à la présence d’expectoration ou de mains souillées.

Le Centre de crise estime que la réouverture de ces salons va donner plus d’un million de contacts étroits par semaine alors que le virus continue à circuler. «Le masque est donc essentiel pour éviter une reprise de l’épidémie et que ceci n’induise un retard dans la prise éventuelle de nouvelles décisions concernant le confinement.»

Outre le masque, le Centre de crise insiste sur la désinfection du matériel et une bonne ventilation des salons de coiffure. «Il faut désinfecter après chaque client afin qu’il n’y ait pas sur le fauteuil des tâches liées à la présence d’expectoration ou de mains souillées.»