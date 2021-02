Les cours ouverts de l’UCLouvain s’adaptent au distanciel: 7.000 réthos ont reçu des casques de réalité virtuelle

Malgré le code rouge, l’UCLouvain organisera des cours ouverts permettant aux rhétos de faire connaissance avec l’Université, d’assister à des cours, de découvrir la vie universitaire et d’y voir plus clair sur leur futur choix d’études.

Du 15 au 19 février, l’UCLouvain organisera des cours ouverts permettant aux rhétos de faire connaissance avec l’Université, d’assister à des cours, de découvrir la vie universitaire et d’y voir plus clair sur leur futur choix d’études. Les universités étant toujours en code rouge et les cours donnés à distance, l’UCLouvain s’est adaptée. Elle a fait parvenir à 7.000 réthos des casques permettant de suivre les cours en réalité augmentée. Ils pourront suivre les cours en vidéo ou en live sur Teams, participer à des chats avec des professeurs et des étudiants, et découvrir les campus en réalité augmentée.

Une des spécificités des cours ouverts de l’UCLouvain est la présence d’étudiants ambassadeurs provenant de toutes les facultés et campus de l’UCLouvain et des membres du kot-à-projets Rhétokot, pour répondre de manière précise et personnalisée aux questions des futurs étudiants. Malgré la distance, ces étudiants pourront accueillir les rhétos, les informer, et le dialogue pourra se poursuivre via les réseaux sociaux jusqu’à la rentrée.

Les casques de réalité virtuelle envoyés aux rhétos leur donneront l’occasion de s’immerger dans les six campus de l’Université (Louvain-la-Neuve, Woluwé, Saint-Gilles, Mons, Tournai et Charleroi) en découvrant les auditoires, les laboratoires ou encore les bibliothèques. En plus des cours de Bac1 en vidéo ou en direct, l’UCLouvain propose aux rhétos des conférences live pour découvrir le fonctionnement de l’Université et interagir avec les étudiants et les professeurs. Des ateliers d’orientation sont également organisés par le Centre d’information et d’orientation, via des tests en ligne et des entretiens individuels.