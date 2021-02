VIDÉO | Les chiffres du coronavirus sur un plateau: «Encourageant au vu du climat, des variants et des écoles ouvertes»

Le Centre de crise et Sciensano ont tenu une nouvelle conférence de presse ce vendredi, pour analyser les dernières tendances à la baisse de l’épidémie de coronavirus en Belgique.

On recense actuellement à peu près 2.000 nouvelles contaminations par jour, 125 admissions et 40 décès en Belgique.

«Nous sommes toujours dans ce fameux plateau dont on vous parle depuis des semaines. Les contaminations et les hospitalisations vont parfois un peu vers le haut, parfois vers le bas», analyse Yves Van Laethem.

Actuellement, on observe une baisse des nouveaux cas de l’ordre de 13% et depuis aujourd’hui, une baisse des hospitalisations après 6 jours de hausse. «Dans le contexte climatique - il fait très froid -, du variant britannique qui prend plus de place et de la permanence de l’ouverture des écoles, ceci est plutôt encourageant», concède le porte-parole interfédéral.

Ce plateau reste néanmoins plus élevé que ce que l’on a connu en juin et en juillet. Il met encore une certaine pression sur les soins de santé.

«Ce plateau reste néanmoins plus élevé que ce que l’on a connu en juin et en juillet. Il met encore une certaine pression sur les soins de santé et pourrait évoluer aussi bien de manière favorable que défavorable», ajoute-t-il.

Une baisse des infections partout, sauf en province de Namur

La baisse des nouvelles contaminations est constatée dans toutes les provinces, sauf à Namur, où l’augmentation est de 18%. «La baisse la plus forte se fait au Limbourg avec 32% de cas en moins, ce qui est logique vu le nombre de cas recensés là-bas lors des semaines précédentes.»

Sciensano

Au niveau des groupes d’âge, cette diminution se fait partout, principalement chez les personnes les plus âgées de plus de 80 ou 90 ans: entre 25 et 35 % de moins. «Chez les enfants et adolescents, on constate une diminution de 14% avant le congé de carnaval, qui commence ce week-end, ce qui devrait encore améliorer les chiffres», précise Yves Van Laethem.

Variant britannique: une contamination sur trois en Belgique

«En ce qui concerne les variants, on connaît une lente augmentation continue, comme la plupart des pays voisins, des variants britanniques: cette souche concerne une infection sur 3 pour la première semaine de février. Et nous avons un peu moins de 5% d’infections au variant sud-africain.»

Les hospitalisations diminuent enfin après quelques jours de hausse, tandis que l’épidémie fait toujours en moyenne 40 décès par jour. «Actuellement, on connaît malheureusement une petite augmentation de 3% qui fait qu’on recense 43 décès par jour, même si ce nombre reste bas par rapport à d’autres période de l'épidémie.»

Une première dose du vaccin a été administrée à 350.000 Belges et 131.000 personnes ont reçu une seconde dose.

Du côté des bonnes nouvelles, le nombre de personnes vaccinées en Belgique augmente. «Une première dose du vaccin a été administrée à 350.000 Belges et 131.000 ont reçu une seconde dose, ce qui donne une couverture vaccinale de 17% des plus de 80 ans, avec une première dose, et de 11 % par une vaccination complète.»

L’impact de la campagne de vaccination est encore difficile à évaluer. «La grande majorité des résidents de maisons de repos ont reçu une première dose, mais pour avoir une réelle efficacité, on voudrait avoir les résultats après la deuxième dose, qui est actuellement en cours d’administration», explique le porte-parole interfédéral.