Cette semaine dans vos oreilles: Julien Clerc centré sur le monde, Sia sans surprise et Claudio Capéo en Italie

Julien Clerc publie son 26e album ce vendredi. Un disque très centré sur les débats sociétaux actuels.

Après un album de duos sorti en 2019, Julien Clerc fait son grand retour ce vendredi avec un album studio original. Le chanteur de 73 ans n’a pas changé de méthode: comme à son habitude, il a fait appel à une série d’auteurs pour mettre les mots sur ses musiques. Le casting est impressionnant, et va de Marie Bastide (la compagne de Calogero) à Clara Luciani, en passant par Didier Barbelivien, Carla Bruni, Marc Lavoine, Jeanne Cherhal, Bernard Lavilliers…

Le tout donne Terrien, un disque aux textes ancrés dans les débats sociétaux actuels: Brexit, réchauffement climatique, violences faites aux femmes, migrants… «Ce n’est pas fait exprès, mais à l’arrivée, je me suis dit: c’est vrai que ces textes prennent une résonance dans l’époque actuelle», indique le fringant septuagénaire à l’AFP.

- Aborder le Brexit était quasi-une évidence pour le chanteur qui vient de rentrer en France après avoir vécu cinq ans à Londres. C’est Paul École (auteur pour Calogero ou Christophe Maé) qui a écrit le texte. «J’avais un pied là-bas (pour y résider), mais un pied ici (pour travailler): je passais beaucoup de temps dans l’Eurostar, et là, avec le Covid et le Brexit je me suis rendu compte que ce ne serait plus aussi facile de faire des allers-retours, confie-t-il. Nous n’en avions pas parlé ensemble, mais Paul a eu cette idée-là, cette fable d’une Anglaise amoureuse d’un Français; et puis l’histoire est finie, mais c’est un chagrin à l’anglaise, il ne faut pas trop que ça se voit.»

«Une chanson majestueuse»

Les violences faites aux femmes et leurs récentes prises de parole pour dénoncer leurs bourreaux sont le sujet de La jeune fille en feu, écrite par Jeanne Cherhal, que le chanteur a rencontrée lors de la promo en Belgique. «Elle a mis du temps à revenir vers moi, m’a envoyé une jolie lettre avec ce texte, en disant J’ai réfléchi longtemps avant de vous offrir un texte et je me suis dit que quelqu’un qui chante Femmes je vous aime serait intéressé. Je l’en remercie, c’est une chanson majestueuse.»

Nouvelle venue dans le sérail des plumes du chanteur, l’auteure-compositrice-interprète française Clara Luciani livre deux titres: Mon refuge, récit sentimental aux envies d’ailleurs, et surtout L’homme a nagé, regard décalé sur un fait divers. «Ce que je recherche en tant que compositeur, ce sont des textes qui sortent de l’ordinaire. Les textes de Clara m’ont surpris par le style, l’inspiration. L’homme a nagé est complètement atypique, c’est un fait divers, ce qu’on voit assez peu dans les chansons», se félicite-t-il.

L’album se conclut sur Automne, un «petit tableau original» et romantique sorti de la plume de Bernard Lavilliers.

Ce 26e album studio réalisé par Marlon B., ancien batteur de Phoenix, sonne comme un classique du chanteur, et ne devrait pas décevoir ses nombreux fans.

Julien Clerc, «Terrien», Play Two/Pias. En concert le 04/12 à Forest National.

Notre avis sur les autres sorties… Sia: «Music» (***) - Machine à tubes, Sia n’en finit plus de cartonner. Avec ce Music, Songs from and Inspired by the Motion Picture (car, oui, elle a réalisé un film), l’Australienne n’apporte rien de neuf à sa discographie tout en restant d’une efficacité redoutable. Mention spéciale pour le titre 1+1 qui sort un peu du lot par sa rythmique et le sympathique Together. (F.G.) Warner Claudio Capéo: «Penso a te» (***) - Claudio Ruccolo de son vrai nom, Claudio Capéo nous emmène en Italie. À côté de reprises de grands classiques (Se bastasse una canzone d’Eros Ramazzotti, Ti amo d’Umberto Tozzi), quelques titres originaux dont Mamma, écrite avec Davide Esposito, qui réalise ce disque avec Régis Ceccarelli. Il s’offre aussi un duo avec Gianna Nannini sur Ciao mia bella. Sa voix cassée fait évidemment merveille sur ces titres taillés pour lui. (M.U.) Pias Django Django: «Free from Gravity» (****) - C’est un album sautillant, plein de lumière et d’énergie. Le groupe britannique Django Django l’a conçu avant la pandémie et, en ce moment, il sonne un peu comme une éclaircie qui s’annonce. Un album plus électronique que le rock psyché des débuts, taillé pour la scène. On y retrouve même Charlotte Gainsbourg sur l’entêtant Waking Up. Réjouissant. (A.Vt.) Caroline Music

Le juke-box de la semaine

Reports…

Ce vendredi plusieurs albums devaient sortir et ont finalement été reportés. London Grammar repousse par exemple la sortie de Californian Soil au 9 avril.

Le Belge Noé Preszow, en lice pour une victoire de la musique, ce soir, reporte la sortie de À nous au 2 avril.

Singles…

Eddy de Pretto prépare l’arrivée de son album en multipliant la découverte de singles. Cette semaine, le Français a dévoilé une session live pour Désolé Caroline, un titre dans lequel il manie l’énigme et le double sens subversifs. Il sera en concert à Forest National le 14 octobre.

Autre ambiance avec Alice Cooper et ses 73 ans au compteur. Cette semaine, le rocker a dévoilé un nouveau single, Social Debris extrait de l’album Detroit Stories, annoncé le 26 février.

À suivre…

Cette semaine, on vous conseille d’aller jeter une oreille attentive du côté de la Bruxelloise Iliona et de son premier EP, Tristesse. Une artiste délicate qui dévoile un phrasé bien particulier et des textes emplis d’un certain vague à l’âme. Prometteur…