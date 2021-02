Rodgers encense Tielemans: «Il fait partie des meilleurs milieux de Premier League»

En prévision du choc de samedi entre Leicester et Liverpool, Brendan Rodgers a fait le point sur la carrière de Tielemans chez les Foxes depuis son arrivée. Le manager Nord-Irlandais ne tarit pas d’éloge.

Interrogé par Sky Sports, Brendan Rodgers s’est montré très enthousiaste à propos de la carrière de son milieu belge à Leicester. «Quand il est arrivé en Ligue 1, c’était un vrai talent, mais il ne jouait pas beaucoup à Monaco. C’est pour cela qu’on a eu la chance de le recruter», explique l’ex-coach de Liverpool.

Il est vrai que l’ancien joueur d’Anderlecht s’est rapidement intégré en Angleterre. De quoi convaincre les Foxes d’acheter définitivement le joueur lors de l’été 2019, après un prêt. «Il a 23 ans, mais si vous le regardez jouer, on peut facilement croire qu’il en a 28 ou 29», dit Rodgers. «Il a une lecture et une intelligence de jeu assez folle et c’est pour cela je lui fais totalement confiance dans le jeu. Tactiquement, il est très fort et sa technique est si bonne que cela lui permet de jouer très vite.»

Photo News

Mais le point de travail principal quand on débarque en Premier League est le physique. «C’est ce dont nous avons beaucoup parlé avec lui à son arrivée. Il fallait qu’il prenne du muscle pour voir ses qualités en Premier League», explique Rodgers. «Maintenant, il est compétitif et peut rivaliser physiquement. Cela a pris un peu de temps à cause de la vitesse du jeu quand on vient d’un autre championnat. C’est une intensité totalement différente.»

Ce travail paye puisque Tielemans se classe parmi les cinq meilleurs milieux de terrain de la Premier League en ce qui concerne le nombre de ballons touchés, les passes dans le dernier tiers et les passes en profondeurs. Il est clairement devenu le maître à jouer du milieu de terrain des Foxes. Pour Rodgers, ce n’est qu’un début.

«C’est un super professionnel. Il mène sa vie pour être un joueur de qualité. S’occupe de sa jeune famille. Vient ici pour se préparer et est uniquement concentré sur le football et la famille. C’est une vraie joie de travailler avec lui et il est devenu un joueur très, très important. Il est là-haut avec les meilleurs milieux de terrain de la Premier League et il ne fera que s’améliorer», conclut son manager.