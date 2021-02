VIDÉO | Et si Neymar avait cherché sa blessure en provoquant un joueur?

Et si Neymar avait cherché un adversaire pour qu’il vienne le blesser? Souvent blessé à cette période de l’année, ces images n’en sont pas moins troublantes.

Le forfait sur blessure de Neymar pour le choc Barça-PSG du 16 février prochain fait beaucoup parlé. En effet, le joueur star de Paris s’est bléssé aux adducteurs suite à un contact avec Steeve Yago à l’occasion du 32e de finale de Coupe de France entre Caen et Paris (0-1). Ce dernier a été la cible d’insultes, parfois racistes, sur les réseaux sociaux et fait office de cible idéale.

Petit focus sur Ney juste avant sa blessure. Regardez bien, en rentrant sur le terrain il dit même à Yago de venir vers lui. Ney reçoit la balle, essaye de percuter, se présente face à Yago et là il se blesse bel et bien suite à la charge de Yago. Incroyable attitude pic.twitter.com/vLaqlQSTU4 — 🇩🇿 Mohamed (@Mohajeden) February 11, 2021

Pourtant, comme on peut le voir dans une vidéo qui circule sur Twitter, Neymar aurait bien provoqué le joueur de Caen et aurait directement cherché le contact suite à cette altercation. Des images qui posent questions. D’ailleurs, le quotidien L’Équipe met aussi en doute son professionnalisme, en dehors des terrains. Irréprochable en matches ou aux entraînements, le Brésilien aurait beaucoup moins d’application en dehors des terrains. Entre préparation laxiste et goût pour la fête, le comportement de Neymar commence à irriter dans la capitale.

«I l se plaint de prendre des coups alors qu’il chambre balle au pied parce que c’est un artiste», a d’ailleurs confié le coach de Caen, Pascal Dupraz, après lui avoir souhaité de se remettre vite. «Il est malin, il en rajoute, il provoque, quelques fois il subit et obtient des fautes. Ce qui m’ennuie, c’est qu’il est dans la provocation et l’invective. C’est tout, c’est juste ce qui m’embête.»