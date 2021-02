L’Inter Milan, en difficulté financière, contraint à vendre Lukaku?

Romelu est l’un des joueurs en vue en Série A. Pourtant son club de Milan devra peut-être s’en séparer pour renflouer ses caisses, en péril suite à la crise sanitaire.

Si un départ de Lukaku n’était pas envisageable cet hiver vu la bataille pour le titre à laquelle se livrent les deux clubs de Milan, il pourrait en être autrement cet été. En effet, les rumeurs de départ commencent à enfler et la situation financière de l’Inter Milan pourrait pousser les dirigeants à se séparer de leur joueur star.

De son côté Lukaku ne serait pas du tout intéressé par un départ tant il se sent bien dans la cité Lombarde. Antonio Conte est également en bons termes avec l’ancien attaquant de Manchester United et considère Lukaku comme indispensable à ses plans pour l’équipe.

Cependant, les problèmes financiers actuels de l’Inter pourraient changer le scénario et forcer les deux parties à envisager un départ. Si les propriétaires Suning ne parviennent pas à assurer la stabilité économique à long terme du club dans les semaines à venir, il n’est pas exclu que l’Inter doive lever des fonds en vendant un ou deux joueurs clés en fin de la saison. Dans pareil cas, il serait difficile d’ignorer l’intérêt des meilleurs clubs européens.

Mais quel club a les moyens de s’offrir un joueur de cette valeur vu la conjoncture? L’un des clubs qui revient souvent est Manchester City. Les Skyblues ne seraient pas contre trouver une alternative à Aguero qui, à 32 ans, devient de plus en plus fragile. Pep Guardialo est séduit par le joueur et il serait le plan B en cas d’échec des négociations avec la cible numéro un: Erling Haaland.