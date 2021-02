Tour de la Provence: Ballerini offre déjà une victoire à Deceuninck-Quick Step: «Bon pour la confiance»

Le ‘Wolfpack’, surnom donné à l’équipe Deceuninck-Quick Step, a sorti les griffes dès ses premiers tours de roue. L’équipe belge, pour son entrée dans la saison cycliste 2021, a remporté la première étape du Tour de la Provence (2.Pro) grâce à son sprinteur italien Davide Ballerini.

«La finale n’était pas facile», a pourtant concédé l’Italien de 26 ans, qui a devancé les Français Arnaud Démare (Groupama-FDJ) et Nacer Bouhanni (Arkéa-Samsic) à Six-Fours-les-Plages après 182,3 kilomètres de course au départ d’Aubagne.

«Démare a pris six mètres d’avance mais j’ai trouvé l’espace pour revenir et la vitesse pour le dépasser. Gagner si rapidement, et devant l’un des meilleurs sprinteurs de la dernière saison, c’est très bon pour la confiance. Cela me rend très heureux», a ajouté l’Italien de 26 ans, désormais 5 succès chez les professionnels.

Ballerini, qui portera vendredi la tunique de leader, ne s’attendait pas à pareille fête pour son premier jour de course. «J’avais de bonnes jambes en venant ici après un bon camp d’entraînement mais je ne prévoyais pas ce scénario. Nous avons une équipe très forte sur cette course et nous sommes tous extrêmement motivés donc s’imposer pour cette première journée de course est juste incroyable», a ponctué Ballerini.

Julian Alaphilippe a fait honneur à son maillot irisé

«Nous avions un plan, qui était d’essayer quelque chose après 100 kilomètres de course. Donc je suis parti à 70 bornes de la ligne, j’ai pu passer une belle journée à l’attaque. Les jambes étaient bonnes et nous avons bien coopéré avec les deux autres coureurs», a analysé ‘Loulou’, qui avait lourdement chuté au Tour des Flandres pour sa dernière course 2020.

«Même quand l’écart a dépassé la minute, je savais que la tâche allait être compliquée mais j’ai juste donné le maximum. A la fin de la journée, je suis satisfait de ma condition et du déroulement de la course pour nous», a ponctué Alaphilippe.

Avec son panache caractéristique, le Français, une fois repris, a aidé Ballerini à s’imposer en participant à la mise en route du train de son équipe. «Avec le vent de côté, c’était plus judicieux de rester à l’avant. Je savais qu’une fois repris, on avait encore une chance avec Davide. J’ai vu qu’il avait gagné dans les tous derniers mètres», a-t-il poursuivi. «C’est un excellent départ pour nous».