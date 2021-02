Vaccin Covid et maladies auto-immunes

Vacciner au moment où le traitement le permet

Faudrait-il des spécialistes des maladies autoimmunes dans l’équipe vaccination? Pour le Dr Valérie Delvaux, neurologue spécialisée dans la sclérose en plaque, la réponse est oui. «On a des guidelines par rapport à tout type de vaccination et aux traitements de nos patients. La consigne de base, c’est oui, il faut les vacciner. »

Mais le problème, c’est «quand». Par exemple, dans le cas d’un patient traité par Anti-CD20 (médicament immunosuppresseur), qui reçoit son traitement tous les six mois: «pour que le vaccin soit efficace, il doit être administré minimum trois mois et demi à quatre mois après la dernière perfusion, selon le taux de lymphocytes. Et il faudra attendre six à huit semaine avant la prochaine perfusion. La fenêtre de vaccination n’est pas large.»

Or, si la force de vaccination a prévu des dates spéciales pour les patients avec comorbidités, elle n’a pas prévu que pour que le vaccin soit efficace, on ne peut pas convoquer n’importe qui, n’importe quand. D’où l’intérêt d’inclure des spécialistes de médecines interne — onco-hématologues, neurologues ou rhumatologues — dans les groupes de réflexion, et d’envisager le vaccin pas seulement pour ses comorbidités, mais aussi pour ses traitements de fond.