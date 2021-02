Couvre-feu: prolongation jusqu’au 1er mars. L’opposition veut un débat

Un communiqué de deux lignes pour prolonger le couvre-feu. Discret le gouvernement wallon. L’opposition tempête.

«En accord avec les cinq gouverneurs des provinces wallonnes, le gouvernement régional a décidé de prolonger le couvre-feu de 22 h à 6 h du matin jusqu’au 1er mars.»: un communiqué pour le moins laconique pour une décision importante. Ce qui n’a pas manqué de provoquer un tollé du côté des partis de l’opposition.

«Il faut un débat»

«Pas normal d’annoncer une telle décision attentatoire à la liberté dans un tweet. Le #walgov doit expliquer ses raisons alors qu’aujourd’hui la situation s’améliore.», réplique dans un… tweet le chef de file du cdH, François Desquennes. Qui poursuit: «Quand on était au cœur de l’épidémie, on pouvait comprendre que soient prises des mesures fortes, nécessaires et logiques. Mais aujourd’hui, la situation s’améliore – en octobre, la Belgique flirtait avec les 20 000 contaminations quotidiennes, dix fois plus qu’aujourd’hui, NDLR – et la vaccination progresse. Il faut qu’on nous explique la stratégie et les raisons pour lesquelles le gouvernement prolonge ce couvre-feu.Cette prolongation ne peut plus être automatique.»

Germain Mugemangango, chef de file du PTB ne dit pas autre chose: «Nous sommes demandeurs d’un débat au parlement. Nous ne remettons pas en question le fait de prendre des mesures mais il faut en débattre de manière démocratique, au parlement. Lors de cette crise, on a restreint la démocratie au lieu de l’élargir en considérant que ça irait mieux si les décisions n’étaient prises que par un petit groupe de personnes. Or, on a vu que ça ne fonctionne pas. Si on veut que les gens adhèrent aux mesures, on a besoin d’un débat et de davantage de démocratie.»

«Aucun débat n’a été demandé»

Un petit coup de fil au cabinet du ministre-président Élio Di Rupo permet d’obtenir un peu plus de précisions. Sylvain Jonckeere, son porte-parole: «Ce n’est pas une décision automatique, il y a une réflexion avec les comités ad hoc. Pour reprendre les paroles du 1er ministre, “on ne va pas garder les mesures un jour de trop”. On se rend bien compte que ce n’est pas naturel.» Et le débat dans tout ça? «L’opposition demande un débat? Mais elle savait que l’échéance était le 15 février. Elle pouvait demander un débat mais le gouvernement n’a jamais reçu de demande à ce sujet. Cela n’a pas non plus été abordé en conférence des présidents…»

Et le gouvernement n’a pas poussé à la charette pour le provoquer.