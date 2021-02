La mobilisation se poursuit en Birmanie contre le coup d’Etat, Biden annonce des sanctions

Les Birmans ont manifesté jeudi pour une sixième journée consécutive contre le coup d’Etat militaire qui a renversé Aung San Suu Kyi malgré l’interdiction des rassemblements et une nouvelle vague d’arrestations, au lendemain de l’annonce par Washington de sanctions contre la junte.

À la tête de celle-ci, le général Min Aung Hlaing a lancé jeudi soir un nouvel avertissement aux manifestants, cette fois aux fonctionnaires qui ont rejoint le mouvement en masse, les appelant à reprendre le travail.

La peur de représailles était dans tous les esprits, deux jours après l’usage de la force par la police qui a fait plusieurs blessés, dont deux dans un état grave. Une jeune femme a reçu une balle dans la tête et son état est critique. Plus de 200 personnes - des membres de la Ligue nationale pour la démocratie (LND) d’Aung San Suu Kyi et des militants - ont été interpellées depuis le putsch du 1er février, d’après une ONG d’aide aux prisonniers politiques.

Malgré cela, les manifestants ont continué à descendre dans la rue jeudi pour exiger la libération des personnes détenues, la fin de la dictature et l’abolition de la constitution de 2008, très favorable à l’armée.

Des rassemblements ont eu lieu dans plusieurs régions du pays. Dans l’État Shan (est), des manifestants en costume traditionnel ont porté leur message anti-coup d’État sur l’eau à bord de bateaux de pêche sur le célèbre lac Inle. Dans l’ancienne ville de Bagan, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, des centaines de personnes ont marché entre les temples et les pagodes.