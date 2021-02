Collégiale Sainte-Waudru: la Fabrique d’église se dit victime d’un «lynchage médiatique»

La Fabrique estime qu’un ouvrier a poussé «les opérations de nettoyage et de dépoussiérage trop loin». BELGA

La Fabrique d’église de Mons se dit victime d’un «lynchage médiatique» après les dégâts occasionnés en janvier à des œuvres patrimoniales de la Collégiale Sainte-Waudru, dans le cadre de restaurations effectuées par un ouvrier mandaté par ses soins.

L’institution a précisé comprendre la vive émotion que ces événements ont suscitée. Cependant, «il n’y a pas eu de campagne de restauration illégale, la Collégiale n’a pas été rénovée par un amateur. Tout le mobilier n’est pas touché», nuance-t-elle, affirmant également ne pas vouloir «minimiser les dégâts».

«Un ouvrier a réalisé des petits travaux d’entretien dépassant ce qui est réalisé habituellement», expose la Fabrique, précisant qu’«en toute bonne foi, croyant bien faire», cet ouvrier a poussé «les opérations de nettoyage et de dépoussiérage trop loin».

Les responsables de l’institution rappellent avoir toujours travaillé avec le soutien de la Ville de Mons, des autorités régionales et communautaires, et en bonne intelligence avec l’Institut royal du patrimoine artistique, «institutions avec lesquelles (la Fabrique d’église) maintient des contacts réguliers». Ils soulignent ainsi, entre autres, la restauration des grandes orgues, le désamiantage des combles, la restauration des flèches et des gargouilles, la campagne de restauration de tableaux.

La Fabrique indique assumer «totalement la responsabilité du défaut de contrôle». Elle attend les rapports de l’Agence wallonne du Patrimoine (AWAP), de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Commission royale des monuments sites et fouilles, dont les délégués sont venus visiter les lieux le 27 janvier.

Selon l’institution montoise, une réunion de certificat de patrimoine devrait se tenir prochainement et déboucher sur une série de mesures concrètes à prendre pour remédier aux travaux malencontreux.